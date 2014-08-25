اللواء حفتر يرحب بتعيين البرلمان رئيسا جديدا للأركان

رحب قائد عملية الكرامة، اللواء متقاعد خليفة حفتر، باختيار البرلمان رئيسا جديدا للأركان، هو العقيد عبدالرازق الناظوري، الذي تمت ترقيته إلى رتبة لواء.

واعتبر حفتر قرار البرلمان تعيين الناظوري، صائباً وجريئاً في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا، ووجه شكره لنواب البرلمان الذين اتخذوا القرار.

وفي وقت سابق، أعلن متطرفون تابعون لميليشيات ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" سيطرتهم على مطار طرابلس، حيث تم إضرام النار في طائرات رابضة في المطار.

في الأثناء، نفت مصر على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسي اتهامات لجماعات متطرفة قالت إن طائرات مصرية تشارك في قصف مواقع المتطرفين في العاصمة الليبية طرابلس.