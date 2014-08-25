رئيس أركان ليبيا يعلن الحرب على التكفيريين

أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الجديد، عبد الرازق الناظوري، في كلمة له بعد أدائه اليمين القانونية رئيساً للأركان، الحرب بلا هوادة ومن هذه اللحظة، بحسب تعبيره، على الإرهابيين والتكفيريين والظلاميين.

وفور أدائه القسم القانوني خلفا للواء عبدالسلام جادالله العبيدي قال الناظوري في كلمة مقتضبة أمام النواب "اسمحوا لي بعد أذنكم أن أعلن ومن هذه اللحظة الحرب على الظلاميين والإرهابيين التكفيريين".



يأتي ذلك وسط انقسام في المؤسسة العسكرية، إذ أعلن الأحد عدد من قادة الجيش رفضهم لتعيين رئيس جديد للأركان من قبل مجلس النواب، ما يعزز صعوبة الموقف أمام الناظور الذي يسعى إلى بناء المؤسسة العسكرية شبه المنهارة في ليبيا.



والأحد اختار مجلس النواب العقيد الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش ورقاه إلى رتبة لواء، ليخلف بذلك اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي المعتبر حاليا في حكم المقال.



والناظوري من مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس) كان يأمر كتيبة الأوفياء في مدينة بنغازي وشارك بها في الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 ، وهو قريب من اللواء خليفة حفتر الذي يقود عملية "الكرامة".



وكان مجلس النواب الليبي، عمد مساء السبت، إلى إقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اللواء عبدالسلام جاد الله، المحسوب على قوى الإسلام السياسي، بعد ثبوت إخفاقه في كبح جماح الميليشيات، بل قيامه بدعم ميليشيات الدروع المحسوبة على الإخوان بالسلاح والعتاد طيلة فترة توليه رئاسة الأركان، وعين مكانه الناظوري.

يأتي هذا بعد أن أعلن متطرفون تابعون لميليشيات ما يعرف بعملية "فجر ليبيا" سيطرتهم على مطار طرابلس، حيث تم إضرام النار في طائرات رابضة في المطار، في حين تعم البلاد فوضى أمنية كبيرة بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة ولا مركزية الأمن.