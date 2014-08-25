ميليشيا متطرفة تحرق منزل رئيس الحكومة الليبية

المصدر: العربية.نت، طرابلس - فرانس برس

تعرض منزل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في طرابلس الاثنين، للاقتحام والحرق على يد ميلشيا متطرفة، بحسب ما أفادت به مصادر لـ"العربية".

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الاثنين، في مؤتمر صحافي عقده في طبرق (شرق) نقله تلفزيون محلي، أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق مقر إقامته في طرابلس.

واتهم الثني الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" بهذا التعدي على منزله القائم في أحد الأحياء جنوب طرابلس.

وأكد رئيس الحكومة أن أمن طرابلس غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا.

وتحدث عن تهديدات وسرقات وعمليات نهب في العاصمة وأضاف أن "جميع الخدمات العامة غير قادرة على العمل في هذه الظروف".

وأكد أنه لا يمكن حكم ليبيا "بقوة السلاح" وأن السلاح يجب أن يكون في أيدي الشرطة والجيش فقط.

وقد تحدى الإسلاميون مباشرة الاثنين حكومة الثني من خلال دعوة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمؤيد لهم إلى الاجتماع في طرابلس حيث كلف عمر الحاسي الإسلامي التوجه تشكيل "حكومة إنقاذ" وطني في غضون أسبوع.

