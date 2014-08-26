جولة مرعبة في مطار طرابلس الخاضع لسيطرة "فجر ليبيا"

لاحظ مصور لـ"فرانس برس" أن مطار طرابلس الدولي خاضع لسيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية، وذلك خلال زيارة للصحافيين نظمت اليوم االثلاثاء إلى هذا الموقع الاستراتيجي جنوب العاصمة.

ولم تشاهد أي أنشطة عسكرية في القطاع خلال هذه الزيارة الإعلامية التي نظمها المكتب الصحافي لهذه الميليشيات الإسلامية.

وقال مصور "فرانس برس" إن قاعة السفر مدمرة تماما بعد أن أتى عليها حريق كبير، إلا أن المدرج الرئيسي سليم.

وتوجد أكثر من عشر طائرات لشركات ليبية على طول المدرج، إحداها بلا ذيل، بعد أن حطمته قذيفة، وأخرى تحمل آثار رصاص، إلا أن بعض هذه الطائرات تبدو سليمة.

وكانت ميليشيات "فجر ليبيا" أعلنت سيطرتها على المطار بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة مع ميليشيات الزنتان (غرب طرابلس)، التي كانت تسيطر على هذا المطار منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

والمطار مغلق منذ 13 يوليو بعد احتدام المعارك بين الميليشيات المتنازعة.