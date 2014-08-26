"أنصار الشريعة" يدعو "فجر ليبيا" للانضمام إليه

دعا تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، التابع للقاعدة في ليبيا، قوات ما يعرف بـ"فجر ليبيا" إلى الانضمام إليه، غداة إعلان مجلس النواب الجماعتين "جماعات إرهابية خارجة عن القانون".

واعتبر التنظيم أنه "لا يجوز شرعا القتال في سبيل المؤتمر الوطني أو سيادة الدولة، إذ لم تكن السيادة فيها للشريعة، أو من أجل مجلس النواب وكل من لا يحكم بالشرع".

وتوجه التنظيم "أنصار الشريعة" إلى قادة "فجر ليبيا" قائلاً: "إن عدوكم أشد خطرا وشرا، فهم بين أتباع الطاغوت السابق وجنود الطاغوت الجديد، لكن لا يجوز لكم أن تجعلوا معركتكم معه على غير هدى الله وفي غير سبيله، فيستغلها السياسيون وطلاب السلطة لتنفيذ مخططاتهم".

وأضاف: "يا قادة عملية فجر ليبيا إن الكلمة اليوم لكم والشوكة لكم، فإن كنتم تريدون الشريعة حقا وتنبذون المشاريع الديمقراطية الغربية في بلادنا فلنسمعها منكم صريحة قولاً وعملاً".

وطالبهم بالاتحاد مع "المجاهدين" في بنغازي قائلاً: "اتحدوا مع المجاهدين في بنغازي في الأهداف والغايات والمقاصد، برفع راية التوحيد".