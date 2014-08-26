"فجر ليبيا" و"غرفة ثوار ليبيا" تقتحمان مقر الحكومة

اتهمت الحكومة الليبية ميليشيات "فجر ليبيا" و"غرفة ثوار ليبيا" باقتحام مقرها في العاصمة طرابلس أمس الاثنين وتخريبه.

كما قامت هذه الميليشيات بـ"نهب الأجهزة والمعدات والسطو على أرشيف مجلس الوزراء، كما قامت هذه الميليشيات بإرهاب الموظفين العاملين بالديوان وطردهم من المقر"، حسب تعبير بيان الحكومة في هذا الشأن.

وشددت الحكومة في بيانها على أن هذا الاعتداء يأتي في سياق مواصلة ميليشيات "فجر ليبيا" بـ"الاعتداء على مؤسسات الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي في عملية ممنهجة تهدف إلى تقويض الدولة وزرع الفوضى"، مذكرة أن هذه الميليشيات شنت "حربا دمرت خلالها مكتسبات ومقدرات الليبيين، وشردت آلاف الأسر في شهر رمضان".

وحمّلت الحكومة الليبية المؤقتة "كامل المسؤولية لمن قام بهذا العمل والاعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها، وسرقة وثائقها، وستطالهم يد العدالة".