انتشال 100 جثة لمهاجرين بغرق زورق قبالة ليبيا

عُـثر على اكثر من مئة جثة لمهاجرين غير شرعيين في البحر قرب العاصمة طرابلس وفق ما أعلنه عنصر من جهاز حرس الحدود الليبي، فيما نشطت حركة الهجرة غير الشرعية من ليبيا باتجاه أوروبا وخصوصا إيطاليا، في ظل تردي الوضع الآمني في البلاد.

الاوضاع الامنية المتردية في ليبيا والازمة السياسية التي تعصف بها شكلت فرصة ذهبية لعصابات الهجرة السرية لتتخذ من السواحل الليبية منطلقا لترحيل الآلاف عبر البحر المتوسط نحو اوروبا.

عشرات الجثث لمهاجرين أغلبهم افارقة من دول جنوب الساحل لفظها البحر على السواحل الليبية بعد غرق زورق كان ينقلهم في رحلة من رحلات الموت التي تتكرر يوميا.

أكثر من مئة جثة والعدد الى ارتفاع كانت حصيلة اخر حادثة غرق باتت تطرح تساؤلات عدة وتضع الجانب الاوروبي امام مشكلة حقيقية.

زوارق الموت المتهالكة المنطلقة من السواحل الليبية تكتظ باالآف المهاجرين في محاولة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية، في أحيان كثيرة لا يكتب لها الوصول الى مقصدها ويكون الغرق مصيرها مع من فيها.

الحكومة الايطالية قالت هذا الاسبوع ان عدد من وصلوا الى الشواطيء الايطالية هذا العام تجاوز مئة الف مهاجر في الاجمال.