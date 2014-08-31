قصف جوي من الجيش الليبي على مواقع لأنصار الشريعة

شنّ الطيران الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، غارات على معاقل "أنصار الشريعة" وميليشيات "فجر ليبيا" بكل من مدينة درنة وبنغازي شرق ليبيا.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر طبية وعسكرية متطابقة سقوط أكثر من 70 قتيلاً من جماعة "أنصار الشريعة" و"مجلس ثوار بنغازي" في اشتباكات مع الجيش الوطني.

وتأتي الغارات بعد ساعات من اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومسلحين من جماعة "أنصار الشريعة" التي قام مؤخراً بقصف عشوائي بصواريخ "الغراد" في محاولة منها للسيطرة على مطار بنينا الجوي.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني الليبي قامت بتمشيط الطريق المؤدي إلى قاعدة بنينا الجوّية ببنغازي لحمايتها من الميليشيات المسلحة، وتزامن هذا ما تجدّد القصف على معاقل جماعات مسلّحة بمدينة درنة شرقي البلاد.