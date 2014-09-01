"فجر ليبيا" تقتحم مقر البريد والاتصالات بطرابلس

اقتحم مسلّحون تابعون لميليشيات "فجر ليبيا" الاثنين مقر شركة البريد والاتصالات الرئيسية بالعاصمة طرابلس في سلسلة اقتحامات، واحتلال مقار حكومية بعد ساعات من صدور قرار مجلس النواب الليبي بتكليف عبدالله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر لـ"العربية" إنَّ أربعة مقار على الأقل استهدفت بالاقتحام، منها وزارات الداخلية والخارجية والصحة والاتصالات.

وذكر شهود عيان آخرون أنَّ أعمال نهب طالت العديد من مخازن السلع التجارية منها مخازن تموين وثلاجات بمنطقة صلاح الدين، ومحال تجارية في منطقة السراج.

وفي بيان رسمي صدر مساء أمس الأحد من الحكومة الليبية، أوضح أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم أي تشكيل مسلّح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبيناً أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الأفراد في مقاضاة من تعرّض لهم بالتهديد.

ونبّهت الحكومة إلى أنه حتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدةً عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجددا، فور خروج كافة التشكيلات المسلّحة من العاصمة طرابلس.