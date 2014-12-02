مقتل 7 أشخاص بينهم عمال أجانب بغارات غرب ليبيا

قال مسؤول ليبي إن سبعة أشخاص قتلوا، بينهم خمسة من العمال الأجانب، وأصيب 25 آخرون في غارات جوية شنتها طائرات حكومية، اليوم الثلاثاء، استهدفت مدينة زوارة الساحلية في غرب البلاد.

وأضاف المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه "كان هناك ثلاث غارات على زوارة، استهدفت مستودعاً للمواد الغذائية ومصنعاً للمنتجات الكيمياوية ومرفأ صغيراً".

وتابع أن الغارات أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة من العمال الأفارقة، كما جرح 25 شخصاً. ولم يتسن تأكيد الحصيلة من مصادر مستقلة.

وأكد المصدر أن "الطائرات لاتزال تحلق فوق المدينة".

وقال إن القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وللحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي تقف وراء الغارات.

وأشار إلى أن الطائرات أقلعت من قاعدة في غرب ليبيا تخضع لسيطرة ميليشيات الزنتان (170 كلم غرب طرابلس) الموالية لحكومة عبدالله الثني.

وتؤيد زوارة على غرار مدن الغرب الليبي الأمازيغية "فجر ليبيا"، وهو ائتلاف غير متجانس من الميليشيات التي سيطرت على طرابلس بعد طرد ميليشيات الزنتان منها الصيف الماضي.

وتشن قوات تابعة لحفتر وحكومة الثني هجمات في غرب طرابلس وبنغازي في الشرق، في محاولة لاستعادة السيطرة على أكبر مدن ليبيا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فشلت السلطات الانتقالية في إحكام السيطرة على عدة ميليشيات، خصوصاً الإسلامية التي باتت تشيع الفوضى في البلاد.