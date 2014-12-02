3 نساء.. سفيرات لليبيا حول العالم

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الليبية أن سفيرة جديدة لبلاده لدى الولايات المتحدة تسلمت الاثنين مهام عملها رسمياً، لافتاً إلى أنها ضمن ثلاث سيدات تم تعيينهن مؤخراً على رأس أهم البعثات الدبلوماسية الليبية.



وقال المصدر إن "وفاء بوقعيقيص الوكيلة السابقة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة استلمت اليوم مهام عملها رسميا، بعد أن قبلت الولايات المتحدة الأميركية أوراق اعتمادها سفيرة لليبيا في ذلك البلد".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "تعيين بوقعيقيص جاء ضمن ثلاثة تعيينات شملت تعيين سفيرين للاتحاد الأوروبي وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف".



وأوضح أن الحكومة الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية قررت تعيين فريدة العلاقي المرشحة السابقة لنيل حقيبة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة سفيرة لبلادها لدى الاتحاد الأوروبي، فيما تم تعيين سلوى الدغيلي عضوة المجلس الوطني الانتقالي السابق سفيرة لليبيا لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف.



وأشار إلى أن هذه التعيينات تأتي في اطار تعزيز مكانة المرأة الليبية إضافة إلى التأكيد على حق المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة.



وعادة ما تصدر الحكومة القرارات الخاصة بهذه التعيينات بعد تزكية وزارة الخارجية للموظف شرط موافقة مجلس النواب على الشخص المرشح لهذا المنصب.



