ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لجولة جديدة من الحوار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصلها مع العديد من أطراف النزاع لمحاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار.

وستدعو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي في التاسع من ديسمبر بغية وقف الاقتتال وإنهاء معاناة المدنيين وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها والمحافظة على سيادة وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فشلت السلطات الانتقالية في إحكام السيطرة على عدة ميليشيات خصوصاً الإسلامية التي باتت تشيع الفوضى في البلاد.

