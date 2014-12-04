ليبيا.. قصف جوي لمواقع مليشيات قريبة من مناطق نفطية

قصف سلاح الجو الليبي مواقع لمليشيات فجر ليبيا بحي قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس وارتفعت أعمدة الدخان من أحد المعسكرات بالحي الذي تسيطر عليه المليشيات بالقرب من مواقع نفطية.

وأكد العقيد محمد الصائم القيادي بغرفة عمليات المنطقة الغربية للجيش الليبي انسحابا ملحوظا لمليشيات مصراته من العاصمة خصوصا المتمركزة في وادي الربيع شرق العاصمة.

وقال إن كامل الجبل الغربي لا توجد به قوة سوى مليشيات متحصنة بمدينة غريان الجبلية وسط خلاف واتهامات وجهتها هذه المليشيات لمصراتة بالخيانة وتركها في الساحة بمواجهة الجيش مرجحا تسليم مليشيات غريان لأسلحتها للجيش بعد انقطاع اتصالاتها بفجر ليبيا في طرابلس ومصراتة.

وأضاف الصائم أن الجيش يتابع بدقة حشد مليشيات مصراتة لقواتها بمنطقة سرت القريبة من حقول وموانئ النفط بعد انسحابها التدريجي من العاصمة وأجزاء كبيرة من قوتها بالجنوب الليبي.

وكشف الصائم عن أن التحرك البري للجيش باتجاه العاصمة بات مسألة وقت، مؤكدا أن جل أحياء العاصمة بدت محررة وأن معارك الجيش ربما ستقتصر على أحياء محددة كحي بوسليم وسوق الجمعة بالإضافة لقاعدة معيتيقة.

وعن مدن الساحل الغربي قال إن سلاح الجو الليبي مهد باستهداف مواقع فجر ليبيا من مخازن وتدمير للآليات في صبراتة وزارة وغيرها، ولكن مسائل إنسانية صرفة هي من تحد من تحرك الجيش في هذه المناطق.

وعن عشرات المصريين المحتجزين في ميناء زوارة قال هذه من المسائل الإنسانية الهامة بالنسبة للجيش ويمكن القول إن الجيش أمّن لهم طريقا عن طريق البحر للخروج من قبضة المليشيات المسيطرة على الميناء.

يشار إلى أن الكثير من الأحياء بالعاصمة تشهد اشتباكات مسلحة في أوقات الليل ينفذها شباب الأحياء على بوابات استيقاف أو نقاط تتمركز بها عناصر تابعة لمليشيات فجر ليبيا.