فيديو.. اللواء حفتر يتجول في بنغازي عقب تحريرها

أظهرت لقطات مصورة اللواء خليفة حفتر وقيادات في الجيش الوطني الليبي يتجولون في شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد أن تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير المدينة من الميليشيات المتطرفة.

وإلى ذلك، أصدرت الحكومة الليبية بيانا أعلنت فيه بدء الجيش الوطني عملية تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتطرفة.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الوطني تتقدم، وهي على أطراف المدينة، داعيا كل من يحمل السلاح من المتطرفين إلى تسليم نفسه.

وذكر أن العملية تستهدف تحرير المدينة والحفاظ على أرواح المدنيين وضمان سلامة الممتلكات العامة ومرافق الدولة.

وطالب البيان من أسماهم ثوار 17 من فبراير المساعدة في استعادة هيبة الدولة ودعم الجيش الوطني في معركته ضد المتطرفين، ولفت بيان الحكومة إلى أن الجماعات المتطرفة نفذت عمليات اغتيال ممنهجة ضد ضباط سلاح الجو في طرابلس، تماما كما فعلت في بنغازي.