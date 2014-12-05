ليبيا.. غارات وتهديد بإغلاق المعبر مع تونس

شنت قوات الجيش الوطني الليبي غارات جوية قرب الحدود مع تونس، وتعهدت بإغلاق المعبر البري الرئيسي بين البلدين.

وقال محمد الحجازي، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته قصفت أهدافا عسكرية قرب معبر رأس جدير على حدود تونس وإلى الجنوب من طرابلس.

وقال إن قوات الجيش الوطني الليبي ستسيطر على الحدود مع تونس اليوم.

لكن مسؤولا عند المعبر الحدودي قال إن ضربة جوية قصفت مبنى مدنيا مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة، واستطرد "لا توجد أهداف عسكرية هنا". وذكر أن معبر رأس جدير يعمل بشكل طبيعي.

وقالت حكومة الثني، يوم الأربعاء، في بيان إن قواتها بدأت هجوما عسكريا لاستعادة طرابلس.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومتين، الأولى شكلتها جماعة فجر ليبيا التي سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس، والثانية هي الحكومة المعترف بها دوليا، ويرأسها عبدالله الثني، والتي اضطرت إلى ترك العاصمة وتعمل الآن من طبرق في شرق البلاد.