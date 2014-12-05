قتيل في غارة جوية على الحدود الليبية التونسية

قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون على الأقل في غارة جوية على موقع للمسلحين الذين يسيطرون على مركز رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، كما أعلن متحدث باسم هذه الميليشيات.

وقال حافظ معمر إن "عضوا في درع ليبيا قتل وجرح بين ثلاثة وخمسة آخرين في هذا الهجوم"، متهما القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بشن هذه الغارة.

و"درع ليبيا" جزء من تحالف ميليشيات معظمها إسلامية يحمل اسم فجر ليبيا، وسيطر خلال الصيف على طرابلس وجزء من الغرب الليبي.

وقال معمر إن الطائرة اخترقت المجال الجوي التونسي لمهاجمة مبنى يستخدم سكنا للمسلحين الذين يسيطرون على رأس جدير.

وتشن القوات الموالية للحكومة وللواء خليفة حفتر حاليا هجمات في غرب طرابلس وفي بنغازي شرق البلاد، لمحاولة استعادة أكبر مدينتين في البلاد.

وقد شنت في الأيام الأخيرة غارات جوية في غرب العاصمة، خصوصا حول مدينة زوارة الساحلية التي تبعد 70 كلم عن رأس جدير.