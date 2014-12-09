انتشار للجيش الليبي شرق سرت وتقدم في غرب العاصمة

قال مصدر عسكري رفيع في الجيش الليبي إن قوات الجيش تتقدم على عدة محاور في غرب ليبيا منذ أمس مع استمرار تقهقر الميليشيات، لينحصر وجودها في المدن الساحلية غرب العاصمة.

وقال محمد الصائم مساعد آمر كتيبة 116 حرس الحدود لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش أصبحت على مشارف أبوكماش ومجمع مليتة النفطي بعد صدور الأوامر بتحريره من قبضة ميليشيات تتحصن بداخله.

مضيفا أن عشرات الكيلومترات فقط تفصل الجيش في اتجاه المنفذ الحدودي رأس جدير بعد السيطرة على مناطقة الطويلة المجاورة له.

وفي اتجاه العاصمة، قال إن قواتنا تخوض اشتباكات في منطقة بن شعيب المتاخمة للزاوية رفقة غطاء جوي ومدفعي، كاشفا عن أسر العشرات من المقاتلين الأجانب قرب العجيلات كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات فجر ليبيا نجح الجيش في نصب كمين لهم.

وفي منطقة وسط ليبيا، أكد الصايم أن الجيش الليبي نشر قوات على طول الوادي الأحمر شرق سرت تحسبا لصد أي هجوم تقوم به ميليشيات من مصراتة أصبحت تتجمع شرق سرت، مضيفا أن الجيش نجح في إيصال إمدادات لقاعدة راس الانوف شرق سرت تتمثل في طائرات وسلاح مدفعية، مؤكدا أن سلاح الجو نجح في تنفيذ ضربات لتمركزات للميليشيات في تلك الأنحاء.

وأضاف أن ميليشيات مصراتة تحاول السيطرة على مطار المدينة ولكن رفضا شعبيا وقبليا من دخل المدينة واجه محاولات الميليشيات، مما أثار حفيظة سكان المدينة جراء محاولة مصراتة تحويل سرت لساحة حرب مع الجيش.

شيعت جنازة عمر المختار المدهوني ظهر اليوم بصبراتة، حيث أعلن عن مقتله مساء أمس في ظروف غامضة، ويعد المدهوني زعيم تنظيم أنصار الشريعة في الغرب الليبي.