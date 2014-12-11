الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً في بنغازي

الحياة تعود إلى طبيعتها في أرجاء مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية مع نجاح القوات الحكومية في السيطرة على معظم الأحياء والمناطق فيها وانحسار المعارك.

ويحدث هذا في وقت يضيق الجيش خناقه على المتطرفين المتحصنين في بعض المناطق، ومن بينها ميناء بنغازي ومنطقة الليثي، التي شهدت اشتباكات الخميس، سقط خلالها جندي من الجيش الوطني وعشرات المصابين من الطرفين.

وفي أجدابيا جنوب بنغازي، أكد مصدر عسكري أن سيارتين يستقلها مُسلحون، استهدفتا دورية تابعه للكتيبة "149 مشاة"، قرب جزيرة دوران أجدابيا - طبرق، بوابل من الرصاص أردت ثلاثة من عناصر الجيش قتلى.

وإلى غرب ليبيا، تقدمت قوات الجيش الليبي في المحور الصحراوي زلطن وبمنطقة بو كماش، فيما انسحب أغلب الوحدات العسكرية التي دخلت العجيلات، الليلة الماضية، بينما تدور فيه اشتباكات عنيفة في راس يوسف.

سياسياً، أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني لـ"العربية" أن حكومته ستواصل حملتها العسكرية لاستعادة العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن الحوار هو مبدأ أساسي للبرلمان الجديد، ولكن المتطرفين الذين يسيطرون على العاصمة رفضوا ذلك في البداية ومع خسارتهم لمواقعهم بدأوا بمحاولة إصلاح ما يمكن والدعوة إلى الحوار مجددا.

وتراوح الأوضاع نفسها في ليبيا بين الأمني والسياسي، بينما يتواصل غياب أي حل سياسي للأزمة.