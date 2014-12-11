عبدالله الثني ينتقد لقاءات المبعوث الدولي في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في مقابلة مع "العربية" أن برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا أخطأ عندما التقى مع رئيس البرلمان المنحل نوري بو سهمين في طرابلس بدلاً من التقاء الحكومة الشرعية أولاً.

أما على صعيد جولته الخليجية فأكد الثني أن زيارته الحالية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار العلاقة مع الدول المساندة للاستقرار في ليبيا ودعم الحكومة الشرعية في كل المنابر الدولية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن حكومته تسعى للسيطرة على إيرادات البلاد النفطية بوقف أي مدفوعات عبر حسابات مصرفية في طرابلس لا تخضع لسلطتها. وأوضح أنه "من أجل السيطرة (على الإيرادات النفطية) وتغيير منظومة الإيرادات نحتاج إلى إنشاء (منظومة جديدة) بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتحتاج العملية بالكامل إلى أسابيع.

كما لفت إلى أن الحسابات الحالية بالمصرف المركزي في طرابلس سيتم إغلاقها.