مقاتلو درنة يشكلون ائتلافاً لمواجهة الجيش الليبي

أعلن في مدينة درنة بشرق ليبيا، مساء الجمعة، تشكيل "مجلس شورى مجاهدي" المدينة الذي يضم مختلف المقاتلين الإسلاميين تحسباً لأي هجمات قد يشنها الجيش الليبي وقوات اللواء خليفة حفتر على هذه المدينة الخارجة عن سلطة الدولة.



وقال هذا المجلس في بيان أول إن ""أبناء وثوار المدينة تنادوا ووحدوا صفوفهم وشحذوا هممهم وتعاهدوا على دفع العدو إحقاقاً للحق ونصرة للمظلومين".



ودعا المجلس في بيانه جميع سكان المدينة إلى الانخراط في الائتلاف.



وكان مسلحون إسلاميون نظموا مساء الجمعة في درنة عرضاً عسكرياً لآليات ومقاتلين يحملون الرايات السوداء، وذلك تمهيداً لإعلان تشكيل المجلس.



وكان إسلاميون متشددون بينهم حركة "أنصار الشريعة" التي صنفها مجلس الأمن الدولي جماعة إرهابية أعلنوا تشكيل "مجلس شورى ثوار بنغازي" للتصدي لقوات حفتر بعدما أطلق الأخير "عملية الكرامة" في 16 مايو الماضي بهدف "اجتثاث الإرهاب" من ليبيا.

