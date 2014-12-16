أبرز قيادات "فجر ليبيا" في قبضة الجيش الليبي

ألقى الجيش الليبي القبض على أحد أهم قيادات ميليشيا فجر ليبيا، موسى الرحال، قائد عمليات رأس الجدير. وأظهر فيديو مصور لقطات للرحال أمام أحد ضباط الجيش في جلسة تحقيق. وأعلن الضابط القبض على الرحال في منطقة أبو كماش غرب البلاد عند المعبر الحدودي مع تونس، مشيراً إلى أن الرجل البالغ من العمر 65 عاماً ينتمي لتنظيم داعش.

ذكر أن الطيران الحربي للجيش الليبي يشن منذ أيام غارات على مواقع المتطرفين غرب العاصمة طرابلس، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات فجر ليبيا بقصف جوي على بلدة أبو كماش غرب العاصمة الليبية، بالقرب من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، حيث فرض الجيش سيطرته على المعبر، وقام بتمشيط المناطق المجاورة لتطويق الفارين.

وبإحكام السيطرة على معبر رأس جدير يكون الجيش الليبي قد قطع الطريق على ميليشيا فجر ليبيا، الذي كانت تستخدمه من أجل التزود بالمواد التموينية ومعالجة الجرحى في المستشفيات والمصحات الخاصة التونسية.

