ليبيا.. انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية أمن طرابلس

فجر مجهولون ظهر اليوم الثلاثاء سيارة مفخخة بالقرب من مديرية أمن العاصمة الليبية طرابلس، من دون تسجيل خسائر في الأرواح كما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس إن "سيارة كانت مركونة بالقرب من مبنى مديرية أمن طرابلس، تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في المكان".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح بينما تضررت بشكل كبير السيارات المتوقفة في المكان، إضافة إلى أضرار لحقت بالمبنى والمباني المجاورة".

اشتباكات غرب العاصمة

وتجددت الاشتباكات اليوم بين القوات الحكومية وميليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية غرب العاصمة في منطقة أبو كماش، قرب معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وكان مسؤول في الغرفة العسكرية لمناطق غرب ليبيا، أعلن أن الهجوم على معبر رأس جدير لم يكن الغرض منه السيطرة على المعبر، وإنما لتنفيذ مهمة محددة في منطقة أبو كماش تمت بنجاح، على حد وصفه.

وقال إن الجيش يسيطر على الطريق الساحلي بين طرابلس ورأس جدير الحدودي، فيما تنفي ميليشيات فجر ليبيا ذلك.

وجاء الهجوم غداة مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح في قصف جوي على بلدة أبو كماش، غرب طرابلس، قرب معبر رأس جدير.