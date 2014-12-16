فجر ليبيا تشن غارة جوية قرب "السدرة النفطي"

أعلنت القوات الحكومية الليبية أن مقاتلة حربية تابعة لميليشيات "فجر ليبيا الإسلامية" أغارت اليوم الثلاثاء على مرفأ السدرة النفطي شرق البلاد، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال علي الحاسي المتحدث باسم غرفة عمليات حرس المنشآت النفطية في منطقة ما يعرف بـ "الهلال النفطي" إن "مقاتلة حربية أغارت على المنطقة قرب مرفأ السدرة النفطي، وألقت صواريخها في أرض خلاء، دون أن تحدث أضراراً، بعد مجابهتها بالمضادات الأرضية وإجبارها على الفرار".

وأضاف الحاسي أن "الغارة ربما كانت تستهدف مقاتلات ومروحيات تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مرابضة في مهبط شركة راس لانوف للنفط والغاز، التي تبعد بضعة كيلومترات عن المكان".

وتأتي هذه الغارة الجوية الأولى على شرق البلاد من قبل ميليشيا فجر ليبيا، بعد يوم من إرسال رئاسة الأركان العامة تعزيزات عسكرية إلى مطار رأس لانوف لدعم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، بهدف صد مسلحي فجر ليبيا.

وقد دانت الأمم المتحدة التصعيد العسكري في ليبيا داعية إلى وقف فوري للعمليات القتالية، لإعطاء فرصة للحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة، ملوحة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن على المخالفين.

وتدور اشتباكات عنيفة منذ يوم السبت بين القوات الحكومية وميليشيا فجر ليبيا، التي تحاول الاستيلاء على ما يعرف بمنطقة "الهلال النفطي" شرق البلاد وهي أغنى مناطق البلاد بالنفط.

وتضم هذه المنطقة مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، وتحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى احتوائها على مرافئ السدرة وراس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.

وأطلقت ميليشيات فجر ليبيا على عملية زحفها باتجاه "الهلال النفطي" اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية"، قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الأمم المتحدة أنها سترعى حوارا ثانيا هذا الأسبوع بين أطراف النزاع الليبي، بغية حل الأزمة في البلاد التي تتنازع شرعيتها حكومتان وبرلمانان، في الوقت الذي قال فيه البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان إن "الهجوم على منشآت النفط يأتي للاستيلاء على مصادر لتمويل الأنشطة الإرهابية".

