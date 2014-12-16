قصف جوي متوالي على الميليشيات بغرب ووسط ليبيا

أفاد أهالي منطقة العجيلات أن الجيش الليبي تقدم باتجاه المدينة، اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة في منطقة "ام شويشة" جنوب المدينة مع ميليشيات "فجر ليبيا" بالأسلحة الثقيلة.

وقال الشهود إن سلاح الجو نفذ أكثر من أربعة غارات في محيط المدينة، فيما قال قيادي بغرفة عمليات الجيش بالمنطقة الغربية إن العملية العسكرية بدأت اليوم لتشمل كل المحاور في شلغودة والكسارات بوسط البلاد، ورشفانة باتجاه العاصمة طرابلس. فيما تدور اشتباكات أخرى في ابوكماش باتجاه زواره والمنفذ الحدودي مع تونس، وأخرى جنوب العجيلات باتجاه المدن الساحلية صبراتة وصرمان.

وأكد أن التحرك جاء بناء على تعليمات من رئاسة الأركان العامة القاضية ببدء تحرير المدن الساحلية التي قد تأخذ أياماً قبل انطلاق الجيش باتجاه العاصمة.

وقال: خططنا العسكرية تراعي بشدة سكان هذه المدن ومن المرجح طول مدة القتال للسيطرة على هذه المدن لهذه الأسباب.

وأوضح أن سلاح الجو شارك بفعالية اليوم في كامل الجبهات محققاً أهدافه.

وفي سياق متصل، قال علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، لـ"العربية.نت" إن قواته أصابت طائرة تابعة لميليشيات "فجر ليبيا" حاولت استهداف تمركزات لقوات الحرس في محيط راس لانوف ظهر اليوم.

وأضاف أن سلاح الجو لم يتوقف اليوم عن قصف تمركزات الميليشيات في مناطق بن جواد وقاعدة القرضابية بسرت، مؤكداً وصول إمدادات للمليشيات بعد انسحاب لميليشيات مصراتة من حروبها غرب العاصمة باتجاه سرت.

وتوقع الحاسي أن تعاود الميليشيات هجومها باتجاه الوادي الأحمر في الساعات القادمة، مؤكداً أن التعزيزات العسكرية تتواتر على قاعدة راس الانوف واستعداد الجيش لصد أي هجوم.

وأفاد مصدر طبي من داخل مستشفى "ابن سيناء" بسرت طلب عدم التعريف باسمه لـ"العربية.نت" أن قرابة 17 جريحاً وصلوا اليوم للمستشفى من صفوف المليشيات.

واندلع القتال في الهلال النفطي وسط البلاد بعد محاولة ميليشيات إرهابية تابعة للمؤتمر الوطني منتهية الولاية يوم السبت الماضي السيطرة على ميناء السدرة النفطي قبل أن تتصدى لها قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لرئاسة اركان الجيش.

