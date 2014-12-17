ليبيا: غارات جديدة ومقتل قيادي بارز من مصراتة

أفاد شهود عيان من مدينة غريان الجبلية لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو الليبي شنَّ، ظهر الأربعاء، غارات على مواقع لمليشيات "فجر ليبيا" بمعسكر الدفاع الجوي بأبي غيلان وآخر ببوابة جنوب المدينة.

كما نفذ سلاح الجو غارة أخرى دمر من خلالها ذخائر وآليات بموقع لشركة متش التركية بالمدينة تتخذها مليشيات مقرا لها.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية من مدينة سرت أن علي بن زبلح، آمر كتيبة أسود الوادي، إحدى مليشيات مصراتة، قد لقي حتفه في معارك الأمس في بن جواد شرق سرت.

وأضافت المصادر أن معظم الجرحى نقلوا، الأربعاء، من مستشفى بن سيناء إلى مستشفيات ميدانية أقيمت على عجل بالمدينة بطواقم طبية وافدة تحرسها مليشيات تمنع الزيارات، مؤكدا أن الجرحى ازداد عددهم بالعشرات في معارك الأمس.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن هدوءا حذرا شهد جبهات القتال شرق سرت منذ صباح اليوم مع وجود تأكيدات أن المليشيات تنظم صفوفها لإعادة الهجوم باتجاه مواقع النفط شرقا.

واندلعت الاشتباكات المسلحة صباح السبت الماضي إثر قيام مليشيات مسلحة قادمة من مصراته بالتقدم باتجاه الهلال النفطي وسط البلاد، لتصدها قوة من حرس المنشآت التابعة لرئاسة أركان الجيش مساعدة سلاح الجو الليبي.