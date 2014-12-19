ليبيا.. مقتل 25 في اشتباكات بنغازي خلال أسبوع

قال مسعفون أمس الخميس إن ما لا يقل عن 25 شخصاً قتلوا وأصيب 103 آخرون خلال الأيام الثماني الأخيرة من القتال الدائر بين القوات الحكومية ومتطرفين في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى حوالي 475 منذ أن بدأ الجيش وقوات يقودها الفريق خليفة حفتر حملة ضد المتطرفين في المدينة الساحلية في منتصف أكتوبر.

وتمكنت القوات الحكومية من طرد مقاتلي فجر ليبيا من منطقة المطار واستعادة معسكرات للجيش كانت الميليشيات استولت عليها في أغسطس.

واستأنفت الشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى العمل في بعض الأحياء التي يسيطر عليها الجيش لكن القتال تواصل في الميناء.

وتقصف الطائرات الحربية التابعة لحفتر المنطقة منذ أسابيع لكن القوات الموالية للحكومة تقول إن ميليشيات فجر ليبيا ما زالوا يتحصنون في المنطقة.

وقال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر "نحاصرهم من أربعة جوانب".

وفي أغسطس اضطر رئيس الوزراء عبد الله الثني وحكومته إلى مغادرة العاصمة طرابلس إلى شرق البلاد بعد أن سيطرت جماعة فجر ليبيا على المدينة. وأقام الحكام الجدد لطرابلس حكومتهم الخاصة التي لم تعترف بها الأمم المتحدة والقوى العالمية.