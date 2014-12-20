ليبيا.. استمرار المعارك بين الجيش والميليشيات

لا يزال الجيش الليبي منذ الخميس 18 ديسمبر مستمراً في عملياته العسكرية ضد المليشيات المتطرفة في كافة أنحاء البلاد. وأفاد شهود عيان بأن قتالاً اندلع شرقي منطقة الجميل ( 120 جنوب غرب العاصمة الليبية)، فيما لا يزال الجيش يخوض منذ أيام حرب استنزاف للمليشيات جنوب منطقة زلطن المحاذية لمنطقة الجميل، التي قال شهود عيان إنها تكاد تخلو من سكانها بسبب اشتداد القتال .

وفي شرق ليبيا يخوض الجيش معارك فيما تبقى من جيوب لجماعات أنصار الشريعة في الصابري وبوعطني وسوق الحوت، وفي قاريونس حيث يتمترس متطرفين بمباني الجامعة . وقد استخدم الجيش المدفعية كما نفذ سلاح الجو عدة غارات على مواقع تلك المجموعات .

وفي وسط البلاد أكد أهالي من مدينة بن جواد أن الطيران لا يزال يغير على مراكز ميليشيات مصراته وأنصار الشريعة بالمنطقة التي أكد الأهالي أنها عادت لتتمترس في المباني العامة بالمنطقة بعد أن عاودت هجومها مساء الخميس وصباح الجمعة باتجاه مواقع النفط شرقاً.

وفي سياق منفصل أكد مسؤول عسكري من قاعدة براك العسكرية ( 700 كم جنوب العاصمة ) جنوب البلاد انسحاب قوة تابعة لمليشيات مصراته صباح الجمعة بعد محاولتها اقتحام القاعدة للسيطرة على مخازن الذخيرة، مؤكدا أن المليشيات حوصرت من قبل قوات الجيش بمساعدة أهالي المنطقة وانسحبت باتجاه الشمال بعد تفاوض مع أعيان من قبائل منطقة براك .

