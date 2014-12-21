ليبيا: حكومة الإخوان تدعو الأجانب للعودة إلى طرابلس

دعت حكومة عمر الحاسي، الذراع السياسية لميليشيات "فجر ليبيا"، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، البعثات الدبلوماسية كافة والشركات الأجنبية إلى العودة إلى العاصمة، وذلك غداة هجوم على مقر إقامة السفير السويسري لدى البلاد آرفين هوفر وسط طرابلس.

وذكر مصدر في الأمن الدبلوماسي أن المسلحين عبثوا بمحتويات المنزل، قبل أن تتمكن قوات أمنية من إجبارهم على الفرار منه.

وقالت حكومة الحاسي في بيان لها: "ندعو جميع البعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة والشركات الأجنبية كافة للعودة إلى طرابلس ومباشرة أعمالها في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة"، وأن "كل الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا تحت رعاية وحماية الدولة أسوة بالمواطنين الليبيين".

وغادرت جميع البعثات الأجنبية من العاصمة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية التي سيطرت عليها في أغسطس الماضي ميليشيات "فجر ليبيا" التي ينحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس).