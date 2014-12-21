طائرتا ميغ 23 لمحاربة المتطرفين في طرابلس الليبية

وصلت طائرتان حربيتان من نوع ميغ 23 إلى قاعدة الوطية غرب العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في تخليص المدينة من المتطرفين والميليشيات المسلحة، حسب معلومات لقناة "العربية".

وأعلنت رئاسة الأركان الليبية عن إرسال سيارات عسكرية مدرعة إلى منطقة الهلال النفطي التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش الليبي وقوات "فجر ليبيا" المتطرفة, فيما وصلت 16 سيارة عسكرية مدرعة إلى طبرق للمشاركة في معارك الدفاع عن الموانئ بمنطقة الهلال النفطي.

ويذكر أن الجيش الليبي لا يزال، منذ الخميس 18 ديسمبر مستمراً في عملياته العسكرية ضد الميليشيات المتطرفة في كافة أنحاء البلاد، وأفاد شهود عيان بأن قتالاً اندلع شرق منطقة الجميل (120 كم جنوب غرب العاصمة الليبية)، فيما لا يزال الجيش يخوض حرب استنزاف للميليشيات جنوب منطقة زلطن المحاذية لمنطقة الجميل، التي قال شهود عيان إنها تكاد تخلو من سكانها بسبب اشتداد القتال.