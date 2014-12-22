الجيش الليبي يتعهد بحسم معركة بنغازي خلال أيام

قال الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر في ليبيا، إن الجيش الوطني بات يسيطر بالكامل على مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه يخوض معركته الأخيرة ضد الميليشيات المتطرفة في منطقة حي الصابري، وأن اللواء خليفة حفتر أمر بحسمها خلال أيام.

من جهته، وافق مجلس الوزراء الليبي على تخصيص مبلغ مئة وأربعة عشر مليون دولار لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والعتاد، ووجه مصرف ليبيا المركزي بتوفير المبلغ المطلوب بأسرع وقت.

جاء ذلك بعد لقاء عقده المجلس مع رئيس أركان الجيش الليبي، عبدالرازق الناظوري، الذي عرض حاجة الجيش للدعم بشكل عاجل للإسراع في حسم المعارك التي يخوضها ضد المتطرفين.

واعتبر حفتر في تصريحات لقناة محلية أمس، عمله مدعوما من الشعب الليبي، نافيا وجود أي أجندات خارجية.

وقال إن القوات العسكرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في غرب ليبيا وشرقها هي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، مشددا على أنه لا مكان للميليشيات بينها أو أي تسميات أخرى قبلية أو ثورية. وأعلن حفتر أنه أعطى تعليماته للقوات المسلحة الليبية بحسم معركة بنغازي في شرق ليبيا هذا الأسبوع وإعلان التحرير.

وكان العقيد محمد حجازي، الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها حفتر، قد عدّ ما وصفها بالمعركة الأخيرة في منطقة حي الصابري في مدينة بنغازي ستنتهي خلال أيام، مشيرا إلى أن قوات الجيش باتت بالفعل تسيطر على المدينة بالكامل.