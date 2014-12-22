مقتل 5 وإصابة 35 في اشتباكات في بنغازي

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة الليبية والجماعات المتطرفة في بنغازي، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون وطبيون.

وقال الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر في ليبيا، في وقت سابق، إن الجيش الوطني بات يسيطر بالكامل على مدينة بنغازي، مشيراً إلى أنه يخوض معركته الأخيرة ضد الميليشيات المتطرفة في منطقة حي الصابري، وأمر اللواء حفتر بحسمها خلال أيام.

وتقاتل القوات الخاصة الليبية والقوات التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ أكتوبر الماضي، لطرد الجماعات الإرهابية من المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد، وتمكنت من استعادة منطقة المطار ومعسكرات الجيش التي استولى عليها المتطرفون في أغسطس الماضي.