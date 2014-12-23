16 قتيلاً و 60 جريحاً في مواجهات ببنغازي

قتل 16 شخصاً على الأقل وجرح 60 آخرون، الإثنين، في مواجهات بين الجيش الليبي ومسلحين إسلاميين، في مدينتي بنغازي ودرنة شرق ليبيا، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

هذا وقال مسؤولون إن القتال في ليبيا امتد إلى ميناء نفطي ثالث مما أدى إلى وقف صادرات الغاز وخفض إنتاج النفط إلى ما دون احتياجات البلاد اللازمة لتغطية متطلباتها الداخلية.

فبعد الاشتباكات قرب مرفأي السدرة وراس لانوف، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القتال استفحل على ميناء مليتة للنفط والغاز إلى الغرب من طرابلس.

وكان الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر في ليبيا قال إن الجيش الوطني بات يسيطر بالكامل على مدينة بنغازي, مشيراً إلى أنه يخوض معركته الأخيرة ضد الميليشيات المتطرفة في منطقة حي الصابري.

