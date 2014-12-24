ليبيا.. حكومة الثني تعلن استكمال هياكلها التنفيذية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استكمال إنشاء هياكلها التنفيذية، بما فيها من هيئات ومؤسسات ومصالح عامة.

وقالت حكومة الثني إنها "أنشأت 11 هيئة، إضافة إلى 3 مؤسسات، ومصلحة وصندوقا عاما، كما دعت الليبيين إلى توحيد جهودهم لبناء الدولة".

يأتي هذا في حين أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن الأمم المتحدة أبلغت المجلس، أن الفصائل المتنافسة في ليبيا وافقت "مبدئيا" على عقد جولة جديدة من المفاوضات، مطلع العام المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية.

يذكر أن ليبيا تديرها حاليا حكومتان وبرلمانان، حيث توجد حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب في طبرق، فيما لا تزال الحكومة الأخرى بزعامة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته تتشبث بالسلطة في طرابلس، فيما تشهد البلاد قتالا بين الجيش الوطني التابع للحكومة المنتخبة والجماعات المسلحة في شرق وغرب ليبيا.