ليبيا.. مقتل طبيب مصري وزوجته وخطف ابنتهما

قُتل طبيب مصري قبطي وزوجته أمس الثلاثاء في مدينة سرت الليبية على أيدي مسلحين مجهولين، ثم قاموا باختطاف ابنة القتيلين إلى مكان مجهول بعد تنفيذ الجريمة، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال يوسف طبيقة، رئيس مجلس تسيير شؤون منطقة جارف بمدينة سرت (500 كيلومتر شرق طرابلس)، إن "مسلحين مجهولين قتلوا الطبيب المصري المسيحي القبطي مجدي صبحي توفيق وزوجته في مقر إقامته في المركز الصحي بمنطقة جارف بسرت".

وأضاف أن "هؤلاء المسلحين اقتادوا ابنة الطبيب البالغة من العمر 18 عاماً إلى مكان مجهول، فيما تركوا طفلتين صغيرتين في المنزل الذي كان مسرحاً للجريمة".

وأشار إلى أن "دوافع الجريمة ربما تكون لأسباب دينية ولا علاقة لها بالسرقة أو شيء من هذا القبيل كون حاجيات القتلى وجدت كما هي".

وأوضح أن "الطبيب وجد مكبل اليدين ومقتولاً هو وزوجته"، لافتاً إلى أن "مبلغ ستة آلاف دينار ليبي تخص القتيل وجدت على طاولة قرب مسرح الجريمة، إضافة إلى أن مجوهرات زوجته لم تمس".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تتابع ما ورد لبعثتيها في كل من ليبيا وتونس حول مقتل المواطن المصري مجدي صبحي توفيق وزوجته سحر طلعت رزق واختطاف ابنتهما في مدينة سرت الليبية على أيدي ملثمين".

وأشارت إلى أنها "تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن، وتطالب السلطات المحلية في مدينة سرت بسرعة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الإجرامي الآثم، وتقديم الجناة للعدالة".

وشهد شرق البلاد أعمال قتل مماثلة لأقباط مصريين، إضافة إلى أجانب يعتنقون الديانة المسيحية خلال المدة الماضية.

وفي 24 فبراير الماضي عثرت السلطات الأمنية الليبية على جثث سبعة مصريين أقباط ملقاة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد وعليها آثار الرصاص.

وتسيطر على مدينة سرت ميليشيات متطرفة على رأسها جماعة أنصار الشريعة التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب.