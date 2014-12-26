ليبيا.. حريق ميناء السدرة يطال خزان نفط رابع

امتدت النيران إلى خزان نفط رابع في مرفأ السدرة النفطي في ليبيا. وكانت النيران امتدت إلى ثلاثة خزانات نفطية، بعد سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات فجر ليبيا على أحد الخزانات، حسب مسؤول عسكري.

وحذر المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط من حدوث كارثة بيئية في حال عدم السيطرة على النيران التي اشتعلت في خزانات النفط في مرفأ السدرة بعد سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات فجر ليبيا على أحد خزانات النفط. وقالت في بيان لها إن المشهد الحالي للموانئ والوحدات الإنتاجية يُنذر بمآلات خطيرة، بينما طالبت الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني المجتمع الدولي بالتدخل لردع المتطرفين، وحذرت من نذر حرب أهلية تهدد البلاد.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي بتحييد مؤسسات النفط عن الصراع، خصوصاً أن الصهاريج تحوي مخزونات نفطية كانت على وشك التصدير قبل اندلاع الأزمة.

وكان الصهريج الأول أصيب أثناء اشتباكات بين فصائل مسلحة متحالفة مع حكومتين متنافستين للسيطرة على أكبر الموانئ النفطية الليبية والواقع شرق البلاد، وجرى إغلاق مرفأي السدر وراس لانوف المجاورين له منذ اندلاع القتال قبل أسبوعين.