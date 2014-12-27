تنظيم "داعش" يتبنى تفجيرات بالعاصمة طرابلس

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لقيادي بتنظيم "داعش" أعلن فيه عن تبني التنظيم لعملية تفجير طال مبنى مقر الأمن الديبلوماسي في العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم السبت.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت، فجر اليوم، أمام مبنى إدارة حماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية، مما أسفر عن هدم الواجهة الأمامية للمبنى دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت مصادر أمنية من موقع الانفجار، في تصريح صحفي، أن عناصر مسلحة مجهولة قامت بوضع سيارة مفخخة في المنطقة وتفجيرها عن بعد، مما تسبب في حدوث أضرار مادية بمبنى الأمن الدبلوماسي.

وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة باشرت البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة الغائبة عن طرابلس المخطوفة من قبل عصابات "فجر ليبيا".

يذكر أن انفجار السيارة المفخخة الذي استهدف مقر الأمن الدبلوماسي في طرابلس الذي من المفترض أن يحمي البعثات الدبلوماسية ومقراتها، يأتي في وقت تعرضت فيه العديد من السفارات والمقرات الدبلوماسية خلال المدة الماضية لأعمال تخريب وتفجير ونهب محتوياتها خاصة بعد سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة الليبية.

كما كان قد اندلع حريق بالفناء الأمامي لمبنى السفارة السعودية بمنطقة الظهرة بطرابلس مساء أمس، دون أن يسفر عن أي أضرار حيث تمت السيطرة عليه سريعا.

وفي سياق متصل، كشف محمد الصائم، مساعد آمر "الكتيبة 116" التابعة للجيش الوطني الليبي في حديث لـ"العربية.نت" عن وجود ثلاث معسكرات كبيرة في طرابلس لتنظيم "داعش".

وقال الصائم إن أحد هذه المعسكرات الثلاث يقع في منطقة عين زارة بالعاصمة نفسها، فيما يقع الثاني في منطقة الوادي الربيع في منتصف المسافة بين طرابلس وترهونة، والثالث قريب من منطقة الرقيعات المتاخمة للعاصمة.

وأفاد الصائم بأن الجيش كان قد حاول تقويض مساعي انشاء المعسكرات الثلاث أثناء قتاله مليشيات "فجر ليبيا" حول مطار طرابلس في اغسطس الماضي، مؤكدا أن المعسكرات الثلاث أصبحت جاهزة، بحسب معلومات مؤكدة لدى الجيش، لاطلاق أعمال ارهابية داخل العاصمة.

وتوقّع الصائم أن تحمل الأيام القادمة أعمال اكثر ارهابا ووحشية داخل العاصمة طرابلس.