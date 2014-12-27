نفط ليبيا يشتعل وإيطاليا تشترط وقف القتال

بعد اشتعال أكبر المرافئ النفطية الليبية، وطلب الحكومة الليبية مساعدة إيطاليا لاخماد الحريق، اشترطت الأخيرة وقف القتال بين الأطراف المتصارعة قبل التدخل والمساعدة في اخماد الحرائق التي شملت خمسة صهاريج للنفط في ميناء السدرة النفطي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتصارعة في ليبيا لبذل الجهد من أجل إنهاء الصراع الدائر في البلاد

وكانت ليبيا طلبت من إيطاليا إرسال رجال إطفاء للسيطرة على حريق في ميناء السدرة، أكبر ميناء نفطي في البلاد.

أما أسباب الحريق فتعود إلى إصابة صاروخ اطلقته ميليشيات "فجر ليبيا" صهريجاً لتخزين النفط الأسبوع الماضي في الميناء الواقع في شرق البلاد أثناء اشتباكات بين قوات تابعة للحكومتين المتنافستين في البلاد.

وقال علي الحاسي، المتحدث باسم قوات الأمن المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا، إن النيران امتدت إلى خمسة خزانات نفطية في المجمل. وأضاف أن السلطات الليبية تحاول إخماد النيران، لكنه أشار إلى أن قدراتها محدودة.

من جهته، كشف عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب التابع لحكومة عبد الله الثني المعترف بها دوليا، Hن أعضاء المجلس طلبوا من إيطاليا المساعدة برجال إطفاء. وأضاف أن إيطاليا أبدت استعدادها للمساعدة في إخماد الحريق في خزانات النفط بميناء السدرة ولكن بشرط توقف القتال.

يذكر أن إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال لها سفارة عاملة في ليبيا.

وأغلق ميناءي السدرة وراس لانوف المجاور له منذ أن حاولت قوة متحالفة مع حكومة منافسة في طرابلس السيطرة عليهما قبل أسبوعين. وأثّر ذلك على تصدير ما يقدر بنحو 300 ألف برميل نفط يوميا.

وكان متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط قال، الخميس الماضي، إن القتال بين الجماعات المتنافسة في البلاد أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط الخام.

وكان السدرة وراس لانوف قادران على تصدير نحو 300 ألف برميل قبل إغلاقهما.

