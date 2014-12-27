"الأجنحة الليبية".. شركة طيران جديدة مقرها "معيتيقة"

تستعد شركة "الأجنحة الليبية"، لصاحبها عبد الحكيم بالحاج، أحد أهم المتشددين الليبيين، لإطلاق رحلاتها فور انتهاء التصاريح والإجراءات اللازمة لطائرتيها من طراز Airbus A319 والموجودة حاليا في مالطا.

وستبدأ الشركة رحلاتها انطلاقا من وإلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس الذي تسيطر عليه مليشيات "فجر ليبيا" المتطرفة.

وقال وسام المصري، ابن عم عبد الحكيم بالحاج وذراعه المالي والذي يشغل حاليا منصب مدير الشركة، إن الخدمات ستنطلق من مطار معيتيقة، مضيفاً "نحن نسعى إلى تقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء من حيث الراحة والسلامة والتوسّع".

وتتطلع الشركة، بحسب ما قال القائمون عليها، إلى قيادة عصر جديد في قطاع الطيران في ليبيا وتوفير الحوافز للنمو الاقتصادي من خلال توفير جودة عالية وفعالة وآمنة وبأسعار معقولة للشعب الليبي.

وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي عبر موقع الشركة وسيتمكن العملاء من الحجز "أون لاين" عن طريق موقع الشركة أو مكاتب المبيعات أو وكالات السفر المعتمدة.

وكانت هذه الخطوة مؤجلة منذ زمن بسبب رفض الحكومة الليبية السابقة منح التراخيص للشركة ومنعها من استخدام مطار طرابلس العالمي. لكن بعد استيلاء حكومة الانقلاب التابعة للإخوان برئاسة عمر الحاسي، على طرابلس، وسارع بالحاج الى استئناف إجراءات التراخيص من مصلحة الطيران المدني الليبية لتشغيل الشركة.

كما قامت قطر بإقراض عبد الحكيم بالحاج عن طريق سفيرها في طرابلس مبلغ 750 مليون يورو لإنشاء شركة طيران تعمل في ليبيا وخارجها.

ويشهد قطاع الطيران أزمة حقيقية في ليبيا بعد أن قامت مليشيات "فجر ليبيا" الإرهابية بقصف وحرق مطار طرابلس في أغسطس الماضي مما تسبب في حرق وتعطيل عشرات الطائرات الليبية التي كانت في المدرج، مما سبب عجزا كبيرا وخسائر وصلت إلى مليار دولار حسب ما أعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق.