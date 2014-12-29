الجيش الليبي يسيطر على معاقل الإرهابيين ببنغازي

أعلن المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الحديث عن الإرهاب في بنغازي بات من الماضي.

وقال المسماري لـ"العربية.نت" إنه لا يوجد للإرهاب تمركزات ببنغازي، مستغلين بعض المنازل للتمترس في حي الصابري والليثي، واصفا وضعهم بالانتحاري.

وأوضح أن قوات الجيش سيطرت، الأحد، على حي الصابري وسوق الحوت، إضافة للسيطرة على الميناء الذي يعد المتنفس الوحيد للإرهابيين.

واعتبر أن تركيز الجيش بالدرجة الأولى على بنغازي قبل غيرها لأهميتها الاستراتيجية والتاريخية، مشيرا إلى أن الحرب في الجنوب ألبسها الإعلام الموالي للميليشيات لباس الحرب القبلية رغم أنها حرب ضد الإرهاب.

وقال إن بؤر الإرهاب موجودة بدرنة وبنغازي شرق البلاد وفي مصراتة وسرت في الوسط وفي طرابلس وصبراتة، مضيفا أن الجيش لن يعطي فرصة للإرهابيين بتنظيم صفوفهم، وسيستمر في ضرب معاقلهم.

وعن التطورات في منطقة الهلال النفطي، أكد المسماري أن الجيش يسيطر على المنطقة، مضيفا أن الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو، الأحد، داخل مدينة مصراتة هي تحذيرية فقط لإيصال رسالة للميليشيات أن خطوط إمدادها مراقبة ويمكن ضربها.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية من غرفة عمليات الجيش بالمنطقة الغربية إن مواجهات تمت، مساء الأحد، بمنطقة العزيزية المتاخمة لجنوب العاصمة وحول منطقة ورشفانة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة.

وقالت المصادر إن معلومات مؤكدة تشير إلى أن الميليشيات تنقل منصات صواريخ إلى منطقتي الجميل وزلطن القريبتين لقاعدة الوطية الجوية بأقصى غرب البلاد بغرض قصفها، مؤكدا أن التعامل معها سيكون بسلاح الجو خلال اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر أن أسلحة متطورة وصلت للجيش بغرب البلاد، مرجحا استئناف القتال قريبا بعد اعتدال حالة الطقس.