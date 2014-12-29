ليبيا تخمد حرائق نفطها.. والخسائر كبيرة

أعلنت القوات الحكومية الليبية، مساء الأحد، أنها تمكنت من إخماد الحرائق في أربعة خزانات نفطية من أصل سبعة خزانات في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي، اندلعت فيها النيران تباعا بعد استهداف أحدها خلال هجوم شنته ميليشيات فجر ليبيا الخميس الماضي على المنطقة.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي علي الحاسي إن "فرق الإطفاء المحلية والمتطوعين تمكنوا مساء الأحد من السيطرة على الحرائق المندلعة في أربعة خزانات نفطية وأخمدتها، فيما بقيت النيران مشتعلة في ثلاثة خزانات أخرى".

إلى ذلك، أوضح أن "فرق الإطفاء والمتطوعين يحاولون الآن بعد أن سيطروا على الحرائق في الخزانات الأربعة وأطفأوها، إخماد ثلاثة خزانات أخرى تشتعل فيها النيران دون أية مساعدة".

وقد دمر هذا الحريق نتاج البلاد من النفط لأكثر من يومين مع تصاعد الاشتباكات بين فصائل تقاتل للسيطرة على الدولة العضو في أوبك.

والأحد امتدت النيران المشتعلة منذ الخميس الماضي إلى 7 خزانات نفطية في مرفأ السدرة، أكبر مرافئ النفط الليبية، حيث تسببت في حريق ضخم دفع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى طلب مساعدة خارجية للسيطرة عليه.

أما مسبب الحريق فقذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات "فجر ليبيا" المتطرفة من زورق بحري باتجاه المرفأ، ثم امتدت إلى الخزانات المجاورة. وأتت النيران على سبعة خزانات من أصل 19 خزانا في منطقة "فارم تانك"، بحسب مسؤول تقني في شركة الواحة للنفط التي تتولى إدارة المرفأ.