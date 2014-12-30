الجيش الليبي يسقط طائرة حاولت قصف ميناء "رأس لانوف"

أكد مصدر عسكري رفيع بالجيش الليبي لـ"العربية.نت" إسقاط طائرة تدريب تابعة للمليشيات في سماء منطقة الهلال النفطي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إن طائرة التدريب هذه أقلعت اليوم صباحاً من مدرج تابع للكلية الجوية بمصراتة وحلقت في سماء مجمّع رأس لانوف قبل أن يتمكن الجيش من إسقاطها.

وأضاف المصدر أن المليشيات حاولت أكثر من مرة الوصول، بذات الطائرة التي تم إسقاطها اليوم، إلى مواقع النفط رغم عدم امتلاكها لقدرات قتالية تمكنها من استهداف أي موقع.

ولكن، بحسب المصدر، تستخدم المليشيات الطائرة بطريقة بدائية حيث يقوم أفراد بإلقاء قناديل من على متنها لم تصب في المرات السابقة أهدافها بسبب كثافة سحب الدخان جراء حريق خزانات نفط بميناء السدرة.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الجيش لا يزال يسيطر على منطقة الهلال النفطي مقابل تقهقر المليشيات إلى غرب بن جواد على مسافة قليلة من مدينة سرت.

كما أشار إلى أن المهلة الثانية التي أعلن عنها الجيش تنتهي غدا وسيقصف بعدها مواقع عسكرية بمدينة مصراتة بشكل مباشر وأكثر كثافة إذا لم تتراجع المليشيات من منطقة الهلال النفطي الى معسكراتها بالمدينة.