ليبيا تتهم ممثل الأمم المتحدة بتجاوز الشرعية

اتهم ممثل ليبيا في الأمم المتحدة، ابراهيم الدباشي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برنار دينيو ليون، بتجاوز الشرعية والخطوط الحمر في بعض الحالات، خلال تعامله مع مجلس النواب والحكومة الشرعيين في ليبيا.

وقال الدباشي، في مقابلة مع قناة "العربية": "بعثة الأمم المتحدة، وبالتحديد ممثل الأمين العام، يواجه مشكلة في جمع الأطراف، وفي بعض الحالات يتجاوز الخطوط الحمر في ما يتعلق بالحكومة ومجلس النواب الشرعيين. هذا الأمر يثير بعض الحساسيات".

إلا أن الدباشي أقرّ بأن ليون يحاول إيجاد أرضية مشتركة تجمع كافة الأطراف الليبية، قائلاً: "لكن نحن نقدر أن مبعوث الأمم المتحدة يحاول بشتى الطرق إيجاد أرضية مشتركة يجمع على أساسها الطرفين، ولكن في بعض الحالات هو يتجاوز مسألة الشرعية من أجل الحصول على جلوس (الطرف الآخر) على طاولة (المفاوضات). وهذا يضعف موقفه".

وفي سياق آخر، اعتبر الدباشي أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة تجمع الأطراف الليبية مرتبط بانسحاب المليشيات المسلحة من المدن التي احتلتها ثم توضيح مطالبها السياسية.