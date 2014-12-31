القبائل الليبية تبحث إنقاذ النفط من حرائق المتطرفين

يجتمع عدد من زعماء القبائل الليبية اليوم الأربعاء في منطقة برقة لبحث التطورات العسكرية في منطقة الهلال النفطي التي تحاول المليشيات المتطرفة السيطرة عليها.

وميدانيا فرضت قوات الجيش الليبي حصارا بحريا وجويا على مدينة مصراتة غرب البلاد، غداة غارات جوية، نفذها الطيران الحربي ضد مواقع تابعة لميليشيات "فجر ليبيا" بالمدينة.

المتحدث باسم غرفة عمليات الوادي الأحمر، التابعة للجيش الوطني الليبي، علي الحاسي هدد بقصف المنشآت النفطية بمدينة مصراتة، ردا على استهداف قوات فجر ليبيا للخزانات النفطية في مدينة السدرة.

وذكرت مصادر مقربة من مؤسسة النفط الليبية أن الحرائق المشتعلة في خمسة من خزانات ميناء السدرة النفطي التهمت أكثر من مليون ومئتي ألف برميل، وأشار المصدر إلى أن صادرات البلاد النفطية تراجعت من 550 ألف برميل أوائل ديسمبر إلى 380 ألف برميل في اليوم.

يذكر أن ميناء السدرة القريب من مدينة سرت، يضم 19 خزانا من النفط سعة الخزان الواحد تبلغ 250 ألف برميل.

