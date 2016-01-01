رئيس مجلس النواب الليبي يوافق على #الاتفاق_السياسي

التقى مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي وافق على الاتفاق السياسي، كما التقى كوبلر بشيوخ قبائل برقة في مدينة شحات شرق البلاد، كما أجرى محادثة هاتفية مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في محاولة لإقناعهم بدعم حكومة الوفاق الوطني.

وعقب اللقاء أعلن كوبلر على صفحته بـ"تويتر" موافقة رئيس مجلس النواب على الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب وشيوخ القبائل ربطوا سابقا الموافقة على اتفاق الصخيرات بجملة من الشروط منها عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، وتوزيع الحقائب الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الليبية في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية بالخارج، وأن يحمي الجيش والشرطة الرسمية للدولة الحكومة الجديدة.