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إيطاليا تقود تحالفا من 6000 جندي بصدد التوجه إلى #ليبيا

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من "داعش" في ليبيا (أرشيفية)
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كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن قوات دولية بقيادة إيطاليا قوامها ستة آلاف جندي تستعد للتوجه إلى ليبيا لوقف تقدم تنظيم "داعش" داخل البلاد، ومنعه من السيطرة على الحقول النفطية، حيث أكدت الصحيفة أن التنظيم يسعى للسيطرة على الموانئ النفطية لتمويل عملياته الإرهابية.

وأكد المصدر أن بريطانيا بصدد إرسال نحو ألف جندي إلى ليبيا، بينهم خبراء عسكريون في المراقبة وقوات للاستطلاع، ضمن التحالف الذي يضم قوات أميركية وبريطانية وفرنسية.

ووفقاً للصحيفة، فإن القوات الدولية هذه ستتعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية، وستعمل على تدريب العسكريين الليبيين.

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