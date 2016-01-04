كوبلر يتوقع نشر قوات دولية في #ليبيا لمواجهة داعش

توقّع مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، نشر قوات دولية في ليبيا لمواجهة عناصر تنظيم" داعش".

وأوضح كوبلر، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أنه سينتقل قريبا ضمن فريق من بعثته للعمل في ليبيا، دون أن يحدد مكان وجوده في المدن الليبية.

واعترف كوبلر بصعوبة الأوضاع في ليبيا، وتعقيد المشهد السياسي، ما يتطلب عدم المجازفة والعمل بتروٍّ، بحسب ما جاء في المقابلة.

وكان كوبلر قد أنهى قبل يومين زيارة إلى ليبيا لمتابعة حشد الدعم المحلي للتسوية السياسية استغرقت يومين، زار خلالها شرق ليبيا للقاء رئيس مجلس النواب وقيادات اجتماعية قبل أن ينتقل إلى طرابلس للقاء أعضاء المؤتمر الوطني منتهي الولاية .