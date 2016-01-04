ليبيا.. اشتباكات بين #داعش وحرس المنشآت النفطية

أكدت مصادر ليبية متطابقة وقوع اشتباكات مسلحة بمنطقة السدرة النفطية صباح الاثنين بين عناصر حرس المنشآت النفطية ومسلحي تنظيم "داعش".

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن التنظيم بدأ جدياً في سعيه للسيطرة على منطقة الهلال النفطي وسط البلاد، وإنه تقدم صباح الاثنين بعدد من آلياته العسكرية ومسلحيه من منطقة بن جواد المتاخمة للسدرة، أولى مناطق الهلال النفطي والتي تتوفر على ميناء نفطي هو الأهم وسط البلاد وعدد كبير من خزانات النفط الخام.

ولم تؤكد المصادر حتى الساعة أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية عن تمكن التنظيم من الدخول للمنطقة النفطية ولا عن حجم الأضرار المادية والبشرية، فيما أكدت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بالمنطقة حتى الآن.

ويسيطر "داعش" على منطقة وسط البلاد بدءاً من بوقرين غربي سرت إلى منطقة بن جواد شرقي سرت والتي يفصلها عن ميناء السدرة أقل من 50 كم.

وتعتبر منطقة الهلال النفطي من أخصب المناطق الليبية بالنفط الخام، إضافة لتوفرها على عدد من الموانئ في البريقة الزويتينة والسدرة، ومجمع رأس لانوف.

وتوقف ضخ النفط بمنطقة الهلال النفطي منذ ثلاث سنوات بعد إغلاقه بأوامر من جهاز المنشآت النفطية الذي يسيطر على المنطقة بكاملها بعد أن وجه اتهامات لحكومة علي زيدان السابقة ببيع النفط بشكل عشوائي دون المرور على العدادات التي تضبط كميات النفط المصدرة.

