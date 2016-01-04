6 قتلى لتنظيم #داعش وحريق بخزان نفطي وسط ليبيا

أكد علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم قوات حرس المنشآت النفطية سيطرة قواته على المنشآت النفطية بالهلال النفطي.

وقال الحاسي في حديث لــ"العربية نت" إن قواتنا صدت صباح اليوم هجوما عنيفا لعناصر "داعش" على مشارف منطقة السدرة النفطية بعد أن تمكن التنظيم من تفجير سيارة على بوابة مجمع ميناء المنطقة أدت إلى وفاة عنصرين من حراسات الميناء.

وقال "إن الاشتباكات العنيفة أدت الى وصول قذائف الى أحد خزانات النفط مما أدى الى اندلاع النيران فيه ولا تزال تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران".

وعن خسائر التنظيم قال إن 6 قتلى إضافة لبعض الأسرى هي خسائر التنظيم قبل أن تتقهقر إلى حصونها غربا باتجاه سرت .

وعن الأوضاع الحالية قال "الهدوء الحذر يسود كافة المنطقة مع استعداد كامل لقواتنا للحفاظ على ممتلكات الليبيين وقوتهم".