داعش يتبنى اسقاط طائرة حربية ليبية في بنغازي

تبنى تنظيم داعش الثلاثاء عملية اسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي في مدينة بنغازي. وأعلن التنظيم على مواقعه على الانترنت مسؤوليته عن عملية اسقاط الطائرة الحربية التي أعلن مسؤول عسكري ليبي يوم الاثنين عن سقوطها خلال الأيام الماضية في ضواحي مدينة بنغازي .

وقال التنظيم إن "جنود الخلافة المرابطين استطاعوا اسقاط طائرة حربية باستخدام المضادات الأرضية أثناء محاولتها شن غارة بمنطقة الليتي" ببنغازي .

وكان العقيد ناصر الحاسي أحد قادة الجيش الليبي ببنغازي قد أعلن في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية يوم أمس الاثنين عن سقوط طائرة حربية من طارز "ميغ 21" السبت الماضي، وتمكن الطيار من النجاة دون أن يسبب سقوطها أي أضرار بشرية أو مادية بعد أن تمكن الطيار من ابعاد الطائرة عن التجمعات السكنية لتسقط في احدى ضواحي المدينة.