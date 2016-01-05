ليبيا.. داعش يهاجم ميناء السدرة النفطي لليوم الثاني

تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء بين مسلحي تنظيم داعش وقوات حرس المنشآت النفطية على مشارف منطقة السدرة النفطية بوسط ليبيا. وأكدت مصادرمحلية لــ"العربية نت" ان مسلحي داعش الذين اضطروا للانحساب يوم الإثنين إلى منطقة بن جواد المتاخمة للسدرة أولى مناطق الهلال النفطي عادوا اليوم الثلاثاء للتقدم بآلياتهم ومسلحيهم في محاولة منهم للسيطرة على الميناء النفطي الأهم بالمنطقة .

وقالت المصادر ان سلاح الجو الليبي يحلق على ارتفاعات منخفضة بالمنطقة منذ ساعات مشاركا في معركة الدفاع عن الحقول النفطية . وأضافت المصادر أن داعش حشد قواته منذ الأمس بمنطقة بن جواد في مسعى منه لمعاودة الكرة بشكل أقوى من محاولة الأمس .

وعن مكان المعركة قالت المصادر ذاتها إن الاشتباكات الحالية تدور بمنطقة لا يفصلها سوى بضع كليومترات عن الميناء النفطي مما يجعل خزانات النفط التي اندلع حريق باحداها يوم أمس في مرمى نيران داعش .

من جهتها كشفت مصادر طبية عن ارتفاع قتلى انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت بوابة ميناء السدرة يوم الاثنين إلى 7 قتلى ونحو 20 جريحاً.

أما لجهة حرس المنشآت النفطية، فقد خسر حتى الآن 8 عناصر من قواته اضافة لعدد من الجرحى تم نقلهم إلى مشتفيات بشرق ليبيا، فيما لم يتم تحديد قتلى تنظيم داعش الذين ترجح المصادر الطبية انهم بالعشرات بسبب استهداف الطيران لارتالهم يوم الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء .

يشار إلى أن منطقة السدرة أولى مناطق الهلال النفطي تضم ميناء لشركة "فيبا" النفطية، وتتضارب الانباء عن صحة سيطرة داعش عليه اضافة لميناء السدرة الرئيسي الذين تدور حوله الاشتباكات المسلحة، ولا يفصل مجمع راس الانوف النفطي الأكبر بالهلال النفطي عن السدرة سوى 50 كم فقط .

